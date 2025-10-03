Vivre le brame du cerf Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Vivre le brame du cerf Vieilles-Maisons-sur-Joudry vendredi 3 octobre 2025.
Vivre le brame du cerf
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la Sologne ! Rendez-vous le, 3 octobre 2025 au crépuscule. En forêt d’Orléans .
Partons en petit groupe à la découverte de ce spectacle naturel fascinant. Observation à la jumelle, dégustation de produits locaux et immersion totale dans l’atmosphère magique de la forêt au crépuscule.
Rendez-vous vendredi 3 octobre de 17h à 20h à Vieilles Maisons sur Joudry Lieu précisé lors de l’inscription
Sortie limitée à 8 personnes Réservation en ligne obligatoire 45 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
English :
Experience the stag bellow in the heart of Sologne! Rendezvous at dusk on October 3, 2025. In the Orléans forest .
German :
Erleben Sie das Röhren der Hirsche im Herzen der Sologne! Wir treffen uns am 3. Oktober 2025 in der Abenddämmerung. Im Wald von Orléans .
Italiano :
Vivete il muggito del cervo nel cuore della Sologna! Appuntamento al tramonto del 3 ottobre 2025. Nella foresta di Orléans.
Espanol :
¡Viva la brama del ciervo en el corazón de la Sologne! Nos vemos al atardecer del 3 de octubre de 2025. En el bosque de Orleans .
