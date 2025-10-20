Viv(r)e l’écologie Cloître des Récollets Metz

Il y a 10 ans Jean-Marie Pelt nous quittait, nous laissant une œuvre considérable et remarquable portant une vision avant- gardiste sur notre planète et la société humaine.

Au cours des évènements de cette semaine, nous reprendrons les bases jetées par ce visionnaire, inducteur de conscience et perpétuel optimiste, pour dessiner les nouvelles lignes conductrices qui définiront la qualité de vie globale dans nos cités.

Rendez-vous au Cloître des Récollets du 20 au 24 octobre et au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz les 25 et 26 octobre 2025.Tout public

Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

10 years ago, Jean-Marie Pelt passed away, leaving us a considerable and remarkable body of work bearing an avant-garde vision of our planet and human society.

In the course of this week’s events, we’ll be taking up the foundations laid by this visionary, consciousness-raiser and perpetual optimist, to draw the new guidelines that will define the overall quality of life in our cities.

Rendezvous at the Cloître des Récollets from October 20 to 24 and at the Centre des Congrès Robert Schuman in Metz on October 25 and 26, 2025.

German :

Vor zehn Jahren starb Jean-Marie Pelt und hinterließ uns ein umfangreiches und bemerkenswertes Werk, das eine avantgardistische Sicht auf unseren Planeten und die menschliche Gesellschaft vermittelt.

Im Laufe der Veranstaltungen dieser Woche werden wir die von diesem Visionär, Bewusstseinsförderer und ewigen Optimisten geschaffenen Grundlagen aufgreifen, um neue Leitlinien für die globale Lebensqualität in unseren Städten zu entwerfen.

Wir treffen uns vom 20. bis 24. Oktober im Cloître des Récollets und am 25. und 26. Oktober 2025 im Centre des Congrès Robert Schuman in Metz.

Italiano :

10 anni fa è scomparso Jean-Marie Pelt, lasciandoci un considerevole e notevole corpus di opere con una visione d’avanguardia del nostro pianeta e della società umana.

Nel corso degli eventi di questa settimana, ci baseremo sulle fondamenta gettate da questo visionario, sensibilizzatore e perennemente ottimista, per elaborare le nuove linee guida che definiranno la qualità complessiva della vita nelle nostre città.

Ci vediamo al Cloître des Récollets dal 20 al 24 ottobre e al Centre des Congrès Robert Schuman di Metz il 25 e 26 ottobre 2025.

Espanol :

Hace 10 años falleció Jean-Marie Pelt, dejándonos una obra considerable y notable, portadora de una visión vanguardista de nuestro planeta y de la sociedad humana.

A lo largo de los actos de esta semana, partiremos de las bases sentadas por este visionario, concienciador y optimista perpetuo, para elaborar las nuevas directrices que definirán la calidad de vida global en nuestras ciudades.

Nos vemos en el Cloître des Récollets del 20 al 24 de octubre y en el Centre des Congrès Robert Schuman de Metz los días 25 y 26 de octubre de 2025.

