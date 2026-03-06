Vivre livre ! Festival du livre et de ses métiers Figeac

Vivre livre ! Festival du livre et de ses métiers

divers lieux dans la ville (cfprogramme) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04

Dans tous les lieux de lecture de Figeac et dans les établissements scolaires du Grand-Figeac, retrouvez Vivre livre ! un festival pas comme les autres… Pas un salon du livre non plus !

A travers un programme ambitieux, les acteurs du livre du territoire vous proposent de découvrir le livre sous toutes ses coutures, de rencontrer des auteurs, éditeurs, illustrateurs de renom, de fabriquer, dessiner, écrire, écouter des lectures pour petits et grands et de découvrir les routes du livre figeacoises. Autant de manières d’expérimenter le livre et de faire connaissance avec celles et ceux qui le font vivre.

divers lieux dans la ville (cfprogramme) Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

At all of Figeac’s reading venues and in schools across the Grand-Figeac region, you’ll find Vivre livre! a festival unlike any other? Not a book fair either!

Through an ambitious program, the region’s book professionals invite you to discover books from every angle, meet renowned authors, publishers and illustrators, make, draw, write, listen to readings for young and old, and discover Figeac’s book routes

