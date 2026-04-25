Brides-les-Bains

Vivre, mourir, renaître

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

De Gaël Morel | Par Gaël Morel, Laurette Polmanss

Avec Lou Lampros, Victor Belmondo, Théo Christine



Sortie en salle 25 septembre 2024

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Gaël Morel | By Gaël Morel, Laurette Polmanss

With Lou Lampros, Victor Belmondo, Théo Christine



Theatrical release: September 25, 2024

L’événement Vivre, mourir, renaître Brides-les-Bains a été mis à jour le 2024-09-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains