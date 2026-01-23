Vivre sans attachement L’étoile du Nord Le Mans

Vivre sans attachement

L'étoile du Nord 10 rue du Nord Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

Nous désirons tous être heureux, nous recherchons tous le bonheur, mais souvent nous ne savons pas quel chemin suivre ou quels actes poser pour l’obtenir. Entre les objets à posséder, les relations à sécuriser et les attentes à combler, la quête du bonheur ressemble parfois à une course sans fin. On se dit quand j’aurai ceci… quand tout ira mieux… quand l’autre changera… On peut avoir l’impression de ne pas assez profiter de la vie, voire de passer à côté de sa vie, tant le bonheur peut parfois sembler insaisisable ou incomplet.

Et si le problème ne venait pas de ce que nous aimons faire, mais de la façon dont nous nous y accrochons avec trop d’attentes ? Un des signes de cela est que chaque désir semble s’accompagner de ses propres obstacles, peurs, tristesses, jalousies ou colères. Que ce qui devait nous rendre heureux finit par nous stresser et nous frustrer.

Lors de cette conférence, nous découvrirons une approche simple et profondément libératrice issue de la sagesse ancestrale bouddhiste apprendre à vivre sans attachement. Non pas se coupant du monde ou en renonçant à nos relations, mais en développant un esprit plus libre, plus souple, plus paisible, et moins dépendant de ce qui change sans cesse.

Accessible à tous, cette rencontre apportera des clés concrètes pour comprendre nos désirs, apaiser nos tensions intérieures et goûter à un bonheur plus profond et plus durable. Une manière de vivre pleinement… sans s’accrocher. .

L'étoile du Nord 10 rue du Nord Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire epc@kadampafrance.org

