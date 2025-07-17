Vivre sur la lagune, hier, aujourd’hui… et demain ! Musée Narbo Via Narbonne

Vivre sur la lagune, hier, aujourd’hui… et demain ! Musée Narbo Via Narbonne jeudi 17 juillet 2025.

Vivre sur la lagune, hier, aujourd’hui… et demain ! 17 juillet – 1 août Musée Narbo Via Aude

Sur inscription auprès du centre social Nelson Mandela et de la Maison des potes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T10:30:00 – 2025-07-17T17:00:00

Fin : 2025-08-01T17:00:00 – 2025-08-01T23:00:00

Narbo Via a été retenu dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine! » pour son projet qui vise à faire découvrir la lagune narbonnaise et son histoire au travers de la photographie.

Chaque semaine, durant 3 semaines, des jeunes inscrits au centre social Nelson Mandela et à la Maison des potes de Narbonne situés dans des quartiers Politique de la Ville, ont participé au projet qui se déroulait chaque semaine en 3 étapes :

-étape 1, la visite du musée Narbo Via : les jeunes sont venus découvrir l’exposition temporaire du musée « Escale en Méditerranée romaine » afin de comprendre l’évolution de l’environnement naturel de la lagune depuis l’époque romaine et comment était organisé le grand port romain de Narbonne autour de la lagune ;

-étape 2, la sortie sur la lagune : les jeunes sont partis en sortie sur différents sites de la lagune, à Port-la-Nautique, à Gruissan et à Port Mahon (Sigean). Durant ces sorties, ils ont découvert un environnement naturel exceptionnel, mais aussi les activités humaines qui s’y déroulent aujourd’hui (production de sel, tourisme nautique, pêche). Les jeunes ont également découvert les sites archéologiques liés au port romain de Narbonne, présenté au musée. La photographe Fanette Bruel accompagnait ces sorties pour faire des prises de vue avec les jeunes et aguiser leur regard grâce à la pratique de la photographie.

-étape 3, l’atelier avec l’artiste photographe Fanette Bruel : les jeunes revenaient ensuite au musée pour créer des cyanotypes et un livret reportage, à partir des photos prises en sortie sur la lagune.

Le projet s’est clôturé avec la présentation des productions des jeunes aux familles, en attendant l’exposition à venir qui sera présentée au public dans un lieu encore à déterminer. Au total, ce sont près de 25 jeunes de 8 à 16 ans qui ont participé au projet.

Ce projet est mené en partenariat avec le centre social Nelson Mandela, la maison des potes et est subventionné par la DRAC Occitanie et la DREETS.

Musée Narbo Via 2 Av. André Mècle, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 90 28 90

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Fanette Bruel