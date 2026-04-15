Vivre un jardin naturel avec tous les sens, Jardin d’Edmée et Marco Schank-Bisdorff, Eschdorf

Vivre un jardin naturel avec tous les sens 5 – 7 juin Jardin d’Edmée et Marco Schank-Bisdorff Canton Wiltz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ee Naturgaart mat alle Sënner erliewen

Visitez un jardin naturel à l’anglaise d’environ 2 ha, cultivé sans engrais chimiques ni pesticides. Il abrite une culture biologique de légumes, de nombreux espaces verts, avec une grande diversité de roses (anciennes), de vivaces et graminées. S’y ajoutent des plans d’eau et plates-bandes, pré fleuri, labyrinthe, axes de vue et des espaces de pierres tels que le jardin de rocaille aux graminées ou un complexe circulaire de pierres.

Visites guidées du jardin tout au long du week-end 10h – 18h.

Dimanche 7 juin, à 16h00, Marco Schank s’exprimera sur la thématique « aménagement d’axes et de perspectives de vue au jardin ».

Langues : DE | FR | LU

Pour toute information complémentaire : schankma@pt.lu

Jardin d’Edmée et Marco Schank-Bisdorff 6, um Réider, L-9151 Eschdorf Eschdorf 9151 Canton Wiltz +352 621 203040 [{« link »: « mailto:schankma@pt.lu »}]

Découvrez un jardin naturel, riche en biodiversité, où fleurs, potager biologique et paysages variés éveillent tous les sens

© Marco Schank