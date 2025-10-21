Vivre un Noël en post-partum : les relations avec l’entourage Maison de quartier de la Bottière Nantes

Vivre un Noël en post-partum : les relations avec l’entourage Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Adulte, En famille

Groupe de parole animé par Marie Mahé-Poulin, Psychologue et co-autrice du “Mois d’or »Famille, amis, proches, soutien, problématiques relationnelles, conseils ou remarques, différences de principes d’éducation, relation avec la belle-famille, distance géographique… La question des relations avec nos proches après la naissance de nos bébés est souvent une question complexe.Est-ce que l’on se sent soutenue ou au contraire laissée seule ? Est-ce que l’on se sent accueillie dans nos choix ou bien remise en question, infantilisée voire jugée ?Dans cet atelier, nous échangerons ensemble pour trouver : Comment ajuster notre communication pour faciliter les relations avec nos proches.Comment poser nos limites et exprimer nos besoins en limitant les risques de conflit.Comment nous positionner pour le fonctionnement des fêtes de fin d’année à venir ou tout autre rassemblement familial ou collectif -Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Marie Mahé-Poulin propose des consultations d’accompagnement psycho-émotionnel, des stages de développement personnel et des groupes de parole.Suite à la naissance de sa fille en 2016, elle s’est notamment spécialisée dans l’accompagnement des femmes et des couples en pré et post-natal. Pratiquant le yoga et la méditation depuis toujours, elle s’est formée en tant que professeur de yoga et offre aujourd’hui des ateliers de bien-être pour les femmes enceintes incluant postures, respiration, méditation, chant et mouvement libre.Elle est également l’autrice du livre « Le Mois d’Or, bien vivre le premier mois après l’accouchement » paru en 2019 aux éditions des presses du Châtelet.?

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/vivre-un-noel-en-post-partum-les-relations-avec-l-entourage