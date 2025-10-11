Vivre une expérience inédite les yeux bandés ! Les Temps du Corps Paris
Ces ateliers proposent de développer la perception par les sens autres que
la vue et de redécouvrir ainsi la partie quasi imperceptible des sens,
inhibés par le déluge des sollicitations visuelles et auditives
permanentes. Il s’agira également de dépasser les préjugés liés au
handicap, de comprendre et éventuellement surmonter les peurs vis-à-vis
du handicap et notamment de la cécité, d’adopter une attitude appropriée
à l’égard des personnes non voyantes ou malvoyantes. C’est déjà commencer à lutter contre les discriminations.
Renverser les rôles, vivre des expériences que l’on n’a pas l’habitude
de vivre en tant que voyant, amène à découvrir d’autres possibles
sensoriels. C’est aussi développer son imaginaire, enrichir son mental
par la surprise et l’inattendu en laissant libre cours à des sensations
inexplorées.
En déplaçant le point de vue, en se mettant dans la situation d’une
personne non voyante, les participant.e.s abordent des perceptions
jusqu’alors endormies et qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de
mobiliser.
Les participant.e.s seront invité.e.s à vivre des situations sensorielles inédites, les yeux bandés :
• perceptions tactiles, toucher des matières, des objets, des
sculptures, en percevoir les dimensions, les proportions et les volumes
• perceptions sonores, écoute, se repérer dans un espace grâce aux sons
• se déplacer, se mouvoir dans un espace donné qui comporte des obstacles
• écouter la description d’un tableau ou d’une photo : travailler les
mots et les images intérieures (chaque personne créée des images
mentales totalement différentes).
Ateliers animé par Laurent Scrive et l’équipe des Périphériques vous parlent avec le soutien de la Ville de Paris.
Et si, pour lutter contre les discriminations, on commençait par fermer les yeux ?
Aujourd’hui la vue prend une place considérable du fait de l’invasion des écrans dans notre quotidien. Tout est centré sur la vision. Mais que se passe-t-il dans notre corps sans la vision ?
Les Temps du Corps 10 rue de l’Échiquier 75010 Paris
Les Temps du Corps 10 rue de l'Échiquier 75010 Paris