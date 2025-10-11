Vivre une expérience inédite les yeux bandés ! Les Temps du Corps Paris

Vivre une expérience inédite les yeux bandés ! Les Temps du Corps Paris samedi 11 octobre 2025.

Ces ateliers proposent de développer la perception par les sens autres que

la vue et de redécouvrir ainsi la partie quasi imperceptible des sens,

inhibés par le déluge des sollicitations visuelles et auditives

permanentes. Il s’agira également de dépasser les préjugés liés au

handicap, de comprendre et éventuellement surmonter les peurs vis-à-vis

du handicap et notamment de la cécité, d’adopter une attitude appropriée

à l’égard des personnes non voyantes ou malvoyantes. C’est déjà commencer à lutter contre les discriminations.

Renverser les rôles, vivre des expériences que l’on n’a pas l’habitude

de vivre en tant que voyant, amène à découvrir d’autres possibles

sensoriels. C’est aussi développer son imaginaire, enrichir son mental

par la surprise et l’inattendu en laissant libre cours à des sensations

inexplorées.

En déplaçant le point de vue, en se mettant dans la situation d’une

personne non voyante, les participant.e.s abordent des perceptions

jusqu’alors endormies et qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de

mobiliser.

Les participant.e.s seront invité.e.s à vivre des situations sensorielles inédites, les yeux bandés :

• perceptions tactiles, toucher des matières, des objets, des

sculptures, en percevoir les dimensions, les proportions et les volumes

• perceptions sonores, écoute, se repérer dans un espace grâce aux sons

• se déplacer, se mouvoir dans un espace donné qui comporte des obstacles

• écouter la description d’un tableau ou d’une photo : travailler les

mots et les images intérieures (chaque personne créée des images

mentales totalement différentes).

Ateliers animé par Laurent Scrive et l’équipe des Périphériques vous parlent avec le soutien de la Ville de Paris.

Et si, pour lutter contre les discriminations, on commençait par fermer les yeux ?



Aujourd’hui la vue prend une place considérable du fait de l’invasion des écrans dans notre quotidien. Tout est centré sur la vision. Mais que se passe-t-il dans notre corps sans la vision ?

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Les Temps du Corps 10 rue de l’Échiquier 75010 Paris

http://blog.lesperipheriques.org/2017/11/07/atelier-corps-et-perception/ +33140050567 chaos@lesperipheriques.org