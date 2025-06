V’là ou comment sauver le monde – création Rencontres de Monthelon Montréal

V’là ou comment sauver le monde – création 24 – 26 juillet Rencontres de Monthelon Yonne

Entrée libre

Début : 2025-07-24T18:00:00 – 2025-07-24T20:00:00

Fin : 2025-07-26T18:00:00 – 2025-07-26T20:00:00

Le 7 mars 2004, la GNASA détectait le signal fragile mais authentique d’une communauté d’êtres supérieurs émanant des environs de Bételgeuse. Après 20 années de travail acharné et la contribution de nombreux ingénieurs à l’élaboration d’un vaisseau d’exocommunication, l’opération « How to save the world » est prête ! Venez coopérer à cette aventure unique en posant vos questions à ces êtres extraordinaires. Dans cette épopée aux secousses anthropologiques majeures le Grand Nain sera votre messager, votre guide !

Distribution : Jean-Benoit Mollet conception et jeu Cille Lansade mise en scène Benjamin Chaval création sonore Goury scénographie Olivier Gauducheau construction & manipulation Léa Gadbois Lamer costume Charly Picard régie générale Margareth Limousin administration de production Tom Bouchet photos

Production : Anomalie &… Co-production Les Scènes du Jura – Scène nationale (39), Le PALC – Châlons-en-Champagne Grand Est (51), Le Plus Petit Cirque du Monde – PPCM – Bagneux (92) Avec l’aide de Animakt – fabrique vivante d’art, de lien et de culture (91), Ay- Roop – Scène de territoire Cirque (35), Itinéraires Singuliers (21), Cirq’ônflex (21), Cie Jérôme Thomas /Cirque Lili (21) et Le château de Monthelon – scène rurale de recherche et de création contemporaine (89).

Rencontres de Monthelon 89420 Montréal Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Anomalie &… / Jean-Benoît Mollet et Cille Lansade créaction cirque