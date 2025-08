V’là ou Comment sauver le monde Hôtel de ville Salins-les-Bains

V’là ou Comment sauver le monde Hôtel de ville Salins-les-Bains vendredi 5 septembre 2025.

V’là ou Comment sauver le monde

Hôtel de ville 1 Place des Alliés Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Lancement de saison des Scènes du Jura

Un engin d’exploration spatiale, un savant fou prénommé Grand Nain voulant sauver l’univers et qui finit par faire du public un peuple extraterrestre. Prêt pour un décollage célestement burlesque ? Il en va de l’immortalité du monde ! V’là du gaz plein d’air frais pour nos lancements de saison sur le territoire.

Pour lancer cette plongée dans l’inconnu, les Scènes du Jura ont choisi, avec la complicité de la compagnie Anomalie, d’aller s’éclater sur le territoire, hors des murs de nos théâtres, dans les communautés de communes partenaires. À Saint-Amour, Champagnole, Morez et Salins-les-Bains, chaque rendez-vous commencera par une présentation, en avant-première, de la saison 2025-2026… avant de basculer dans l’univers fantasque et poétique du spectacle V’là ! Une fusée s’écrase, un étrange voyageur en sort le Grand Nain. Clown cosmique et messager farfelu, entraîne petits et grands dans une mission absurde mais vitale sauver le monde ! Effets délirants, bricolages improbables et pirouettes sensibles composent cette aventure à ciel ouvert, invitation joyeuse à entrer dans la saison par l’imaginaire.

LES SCÈNES DU JURA | COMPAGNIE ANOMALIE

A partir de 7 ans

Pensez à réserver votre place ! .

Hôtel de ville 1 Place des Alliés Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

English : V’là ou Comment sauver le monde

German : V’là ou Comment sauver le monde

Italiano :

Espanol :

L’événement V’là ou Comment sauver le monde Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)