Vlad Holiday • Küdeta • Bird Voices SUPERSONIC Paris

VLAD HOLIDAY (22h00)

(Crooner rock – New York, US)

Vlad Holiday a bâti sa carrière en idéalisant le passé, la condition humaine et en abordant l’amour et les relations à travers un prisme réaliste et sombre. Avec ses morceaux downtempo teintés de mélancolie, Holiday a créé un univers sonore qui lui est propre, où il tente de trouver du réconfort en acceptant les moments les plus sombres de la vie. Avec plus de 40 millions de streams à son actif en tant qu’artiste totalement indépendant, il semble trouver un écho auprès d’une sous-culture de personnes qui tentent elles aussi de faire de même.

KÜDETA (21h00)

(Pop rock – Paris, FR)

Küdeta, groupe pop-rock né d’une fratrie et d’amis d’enfance, transforme les épreuves en force collective. Leur énergie scénique et leurs titres mêlant puissance et douceur rappellent PJ Harvey ou Arcade Fire. À la croisée pop-rock-funk, ils portent un message : tu n’es pas seul(e), on est ensemble.

Les 3 influences : PJ Harvey, Lola Young & Arcade fire

BIRD VOICES (20h00)

(Rock blues folk – Paris, FR)

Entre la retenue et l’explosion, la douceur et la distorsion, Bird Voices, c’est du rock anglais qui rencontre un blues animal et électrique. Les textes varient entre sombre poésie, conte réaliste et ballade romantique : vêtus de leurs tenues rafistolées, ces drôles d’oiseaux vous embarquent dans un édifiant voyage pour recoller les morceaux et les plumes semées au passage.

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Last Shadow Puppets, Alexandra Savior & Tempest

Le mardi 17 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

