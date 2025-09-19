N.ORMES – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

N.ORMES Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

N.Ormes Agathe & Adrien « N.Ormes » est un spectacle de cirque à travers lequel le duo Agathe & Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps, ainsi que des normes genrées. Le duo Agathe & Adrien travaille aux frontières du cirque, de la danse et du théâtre/performance. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, leur pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori. L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité. Avec une scénographie minimaliste, et l’éclairage riche de Claire Seyller, nous suivons cette relation à travers des moments de frénésie et d’épuisement. La partition originale de Simon Leoza nous porte à travers l’évolution intime et grandiose des protagonistes, où l’échange de rôles et des portés, brouille toutes nos préconceptions.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69