Vladimir Torres Quintet Pan Piper Paris Paris

Le contrebassiste et compositeur franco-uruguayen Vladimir Torres présente son quatrième album, « Rush », une œuvre de jazz moderne et libre, inspirée par les tensions de notre époque et les élans intimes qui nous animent. À travers neuf compositions originales, l’artiste nous livre un album d’une grande richesse harmonique et émotionnelle. « Rush », c’est ce moment de bascule entre l’urgence intérieure et la recherche d’un souffle. Un instant suspendu entre tension et apaisement. Autour de Vladimir Torres, son trio à l’identité musicale singulière bien reconnaissable et au jeu collectif télépathique, composé de Martin Schiffmann au piano et Tom Moretti à la batterie. En invités, les complices Hugo Diaz au saxophone soprano et Constantin Meyer au trombone.

Line up :

– Vladimir Torres, contrebasse, compositions

– Martin Schiffmann, piano

– Tom Moretti, batterie

– Hugo Diaz, saxophone soprano

– Constantin Meyer, trombone

Concert Assis

Ouverture des portes : 19h30

Style Musical : Jazz Contemporain

L’établissement n’accueille pas les enfants de moins de 5 ans. Merci de votre compréhension.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant À partir de : : 25 EUR Public adultes.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

