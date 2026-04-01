VNight #2 Queer Anime Characters Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

VNight #2 Queer Anime Characters

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

VNights présente Queer Anime Characters au Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagéeAdultes

VNights (pour Vogue Nights) est un event qui met en avant la scène ballroom émergente et la communauté LGBTQIA+ marseillaise.s. Créé par YANAKA 007, membre actif de la ballroom, ce format accessible, chaleureux et ouvert à toustes est votre ticket d’entrée dans la compétition (or just to party)

Chaque Vnight à son thème et se déroule en 3 parties une initiation danse à une catégorie légendaire, un mini ball avec 8 catégories, jugées par 3 guest juges, le tout animé par une MC ! Et on fini sur le dancefloor avec des DJ sets enflammés



Bienvenue à la VNight #2 Queer Anime Characters



(Re)découvrez les figures cultes de la culture Otaku Queer et incarnez-les à votre manière.



Pour beaucoup de jeunes enfants queer, ces personnages vu à la télé ont été la 1ère rencontre avec une identité qui leur ressemblait. Les personnages LGBTQIA+ des animés ont nourri notre imaginaire et façonné nos expressions de genre.



Otaku & Queer nos univers se croisent et transforment la pop culture. Longtemps relégué·e·s aux rôles secondaires, nous sommes aujourd’hui visibles et fier·e·s



Pour cette Vnight, pas besoin d’être expert·e en animé Inspirez-vous de nos moodboards.



SURPRISE ⇒ Une initiation gratuite au Vogue Fem sera donnée juste avant le ball, pour découvrir l’histoire de cette catégorie et ses 5 éléments.



Come with ur best outfit to learn, snatch ur trophee or just enjoy the party !



Instagram Vnights Marseille (@vnights_mrs)



Yanaka 007

Rôle Host



Fondateur | @thebaobabproject8

Fondateur et DA I @vnights_mrs

Major | @houseofstlaurenteurope @houseofstlaurent Kiki | 007

Instagram Yanaka Saint Laurent (@yanaka_saint)



Pixie 007

RÔLE MC

Pixie 007 est l’une des figures montantes à surveiller de près au sein de la nouvelle génération de MC, passionnée et rigoureuse, Pixie fait partie des premier.e.s membres de la scène ballroom lyonnaise.

Des scènes émergentes françaises en passant part la Suisse et la Grèce, Pixie apporte une énergie et un style unique qui mixe Classic Chants et New Gen Commentating, making sure the girls feel it on and off the floor ! Particulièrement attachée aux valeurs et à l’énergie de la kiki scene, Pixie reviendra host pour la 3ème fois à Marseille.



Instagram Pixie (@p2thex)



Masika 007

RÔLE DJ du ball

Masika est la première FQ à passer derrière les platines dans la ballroom française. Elle spins the crash et pumps the beat avec passion et fierceness. Elle-même performeuse, la DJ connaît ses classiques et parle le langage du c*nt.



Instagram MASIKA X’LANVIN (@masiiaka)

Lien d’écoute MASIKA | SoundCloud



Siamese 007

RÔLE DJ de l’After party

Investi dans les milieux drags et queer de depuis bientôt une dizaine d’années à Lyon, Siamese 007 a été introduit à la ballrom parisienne en 2023. Depuis, il y fait ses armes dans les catégories vogue fem et runway. DJ et producteur de musique autodidacte depuis toujours, Siamese explore les racines, les luttes et l’esthétique du mouvement à travers ses sets.

Avec des sets mêlant culture house et ballroom à des sonorités urbaines, rap et latines, Siamese joue avec un seul mot d’ordre BNG.

Siamese aime aussi intervenir et modérer des conférences autour de l’histoire et des dynamiques sociales de la ballroom et tisse un lien entre réflexion et performance.

Instagram SIAMESE (@thatcvntybq)

Lien d’écoute SIAMESE 007 | SoundCloud



European Mother Jayce Cabal (Artiste, Barcelone) Iel/Elle/Il

RÔLE Juge

La princesse européenne de la International loyal Kiki House of Cabal et la Godmother (marraine) du chapitre Espagnol de la House internationale of Gorgeous Gucci , connue pour exceller dans les performances de drag et pour son rôle de leader dans la scène ballroom de Barcelone. L’objectif de Jayce dans est de créer un espace sûr (safer) pour les personnes queer de couleur à Barcelone à travers la culture ballroom et le voguing.



Instagram Jayce (@jayyysees)

Youtube (interview en espagnol) LA BALLROOM SCENE amb JAYCE



Swann 007

RÔLE Juge

Swann rentre dans la ballroom parisienne en 2017, où elle walk principalement la catégorie FACE.

De retour dans sa ville d’origine à Marseille, elle reste connectée à la communauté et co-fonde l’association Ballroom Marseille qui crée des espaces de training et de rassemblement pour faire évoluer la scène locale.

Passionnée de nail art depuis 1 an, elle walk également Best Nails et devient nail artiste pour des membres de la communauté.



Instagram SWANN (@cynth_unruly)



Luluh

RÔLE Juge

Welcome to the Deluluh Experience

Feel free to join and enjoy the journey of this vogue femme experience. No prejudice, no judgement, only boundless freedom. Get some tools to expand your vocabulary in the language of C*nt. Posing, feeling, confidence, femininity and essence are a few things that we will be addressing this day.



Come prepared and with an open mind and spirit.

See you later y un besito Muñecas



Instagram Iris Mia Illari Zambrano Vera (@la.incaluluh) .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

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English :

VNights presents Queer Anime Characters at Makeda, a festive, caring and committed concert venue

L’événement VNight #2 Queer Anime Characters Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille