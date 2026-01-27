VNIGHTS édition Winter Love Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

VNIGHTS édition Winter Love

Mercredi 11 février 2026 de 20h30 à 1h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11 01:00:00

2026-02-11

VNIGHTS est un espace festif et bienveillant, créé par Yanaka 007, qui met en avant la scène Ballroom émergente de Marseille.

Un mini ball ouvert à tous.tesavec 8 catégories, commenté par notre MCet jugées par 3 guest stars. La soirée continue sur le dancefloor avec nos DJ préférées



Prepare ton best outfit WINTERLOVEet viens snatch ton trophée…ou ton crush



DJ Eau Vive

Eau Vive est inspirée par tout ce qui soulève l’âme et le c*l, ce qui éveille la nostalgie. Fan de percussions, de basses vibrantes et de motifs électroniques, elle préfère suivre son flow et les mood qui changent au rythme des marées.



C’est une DJ qui raconte des histoires pour les mutants qui twerkent entre deux chaises. Elle pioche des rythmes partout où cela lui chante, mais surtout dans les collections des clubs des diasporas noires, afro-créoles et latines. Bubbling, kuduro, logobi, batida se frottent à des sonorités acides, qu’elle relève à coup de vogue beat. Un mélange éclectique !



DJ N0L4.44

Friande des sonorités afro-caribéennes, électroniques et organiques, N0L4.44 fait vibrer la scène avec une énergie chaleureuse et mouvante. Ses sets naviguent avec aisance entre les rythmes qui l’ont façonnée, tissant des ponts entre les îles, le continent africain, les clubs électroniques et ses propres intuitions.



Avec son univers endiablé, c’est en véritable diggeuse que N0L4.44 sélectionne les sons du Baile funk, Trap, Jungle Jersey Club, Shatta Bouyon et plus. Le tout avec un mot d’ordre bouge tes fesses jusqu’à ce que tu n’en puisses plus !





Teddy House of Juicy Couture MC de la soirée

Voix précieuse de la Ballroom française , Fantasy Revlon Juicy Couture est un MC et host de qualité. Des chants rythmés ou soft & Cunt , de l’anglais au français, he knows how to make you Feel It





Owen, a.k.a. Vanessa House of Coperni Juge

Owen, a.k.a. Vanessa, est un artiste multidisciplinaire, modèle, performer et directeur créatif de 26 ans. Il est le Founding and Overall Mother de la House of Coperni et fait également partie de la House of Gorgeous Gucci.



Présent sur la scène ballroom depuis 2018, Owen excelle dans la catégorie European Runway, où sa précision, son élégance et sa maîtrise du mouvement sont reconnues au sein de la catégorie. Il performe également en Vogue Femme, avec une présence vocale forte et affirmée.



À travers la mode, la performance et la direction artistique, Owen/Vanessa développe une pratique ancrée dans l’excellence, l’identité et l’expression personnelle.



Princess Luna House of Telfar Juge

Yanaka 007 Danseur.euse, host et fondateur.ice des VNIGHTS .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

