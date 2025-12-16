VNR Chanson Féministe 1ère partie Cel’in things Melle

#VNR Chanson Féministe 1ère partie Cel’in things

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Entre humour et impertinence, # VNR est une sorte de Punk-Opéra chanté par quatre femmes qui cherchent leur place dans cette nouvelle époque du féminisme. #VNR parle des joies de la lutte et de la filiation, en faisant un pont entre différentes générations de féministes qui, malheureusement, n’en ont pas fini de lutter. Ce nouvel opus, ponctué de chansons-phares du Quartet Buccal, est une ode aux révoltes et aux bouleversements.

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

