VO2 Trail 2025 (17,7 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le trail court, c’est dynamique, incisif, jouissif et compétitif. Pour vivre un vrai trail. Nerveux, engagé pour surfer sur le flanc des Causses en toute liberté.

Samedi 18 octobre 2025 à 16h00 et à 16h25 (en 2 vagues)

17.2 km 669 m +

Festival HOKA les Templiers Départ route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

English :

The short trail is dynamic, incisive, enjoyable and competitive. To experience a real trail. Nervous, committed to surf the Causses in total freedom.

German :

Ein kurzer Trail ist dynamisch, prägnant, genussvoll und wettbewerbsorientiert. Um einen echten Trail zu erleben. Nervös, engagiert, um in aller Freiheit an den Flanken der Causses zu surfen.

Italiano :

Il percorso breve è dinamico, incisivo, divertente e competitivo. Per vivere un vero trail. Nervosi e impegnati, potrete surfare sui pendii delle Causses in totale libertà.

Espanol :

El trail corto es dinámico, incisivo, divertido y competitivo. Para vivir un auténtico trail. Nervioso y comprometido, podrás surfear las laderas de las Causses con total libertad.

