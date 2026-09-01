Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Vocafolies à Aire

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Organisées par Aire singing

VENDREDI : Centre d’animation – 20h30 : CONCERT AIRE SINGING VOUS INVITE AU VOYAGE, 14 € – 8 € de 3 à 10 ans

SAMEDI : Centre-ville – A partir de 10h15 : VOCA’RUES. Les Groupes ENTA CANTA, CANTAIRES et PIRORCHESTRA animeront le marché et les cafés de la ville.

Halle aux grains – A partir de 12h : VOCA’TIAP – ENTREE GRATUITE – Sans réservation. Buvette – Grillades et frites 8 € – Dessert 2 €. Repas animé par les Groupes

Centre d’animation – Diner Spectacle LES ANNEES TUBE 60-70-80 à partir de 19h Buvette, 20h Repas : Salade aturine – Coeurs de canards – Frites – Verrine – Café.

21h30 Spectacle LES ANNEES TUBE 60-70-80 Repas + Spectacle 20 € / 10 € jusqu’à 10 ans

DIMANCHE : Centre d’animation – 14h30-19h30 : VOCA’BAL -Bal Musette animé par Festival Musette. Buvette et Ouverture des portes à 13h45

07.82.31.87.23 contact@airesinging.fr .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 87 23

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English : Vocafolies à Aire

L’événement Vocafolies à Aire Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie