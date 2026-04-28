Volmunster

Vocal’Avenue chante à Volmunster

Volmunster Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin l’église paroissiale de Volmunster accueille les choristes de Vocal’Avenue pour un concert choral hors du commun. Accompagnés de piano et de batterie le groupe vocal et ses solistes feront résonner l’édifice par des harmonies vibrantes, des émotions et une énergie communicative. Ils présenteront un répertoire entre anciens spirituals et les chansons de Sister Act kel à Pentatonix. Deux thèmes de Sister Act et des chansons en français viendront compléter le programme. Dès 20h les mélomanes sont invités à vivre une expérience musicale enrichissante, un antidote à la tristesse.Tout public

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Volmunster 57720 Moselle Grand Est +33 3 87 98 85 45

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English :

On Saturday June 13, the Volmunster parish church welcomes the choristers of Vocal?Avenue for an extraordinary choral concert. Accompanied by piano and drums, the vocal group and its soloists will make the building resonate with vibrant harmonies, emotions and communicative energy. Their repertoire ranges from old spirituals to songs from Sister Act kel to Pentatonix. Two Sister Act themes and songs in French complete the program. From 8pm onwards, music lovers are invited to enjoy an enriching musical experience, an antidote to sadness.

L’événement Vocal’Avenue chante à Volmunster Volmunster a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DE BITCHE