VOCALISES d’Art et d’Aimer  Place d’Armes Belfort dimanche 3 mai 2026.

Gratuit

Gratuit
Début : 2026-05-03 11:00:00
Concert conférence en hommage à Maria Callas
Œuvres de Bellini, Puccini, Verdi.

Cécilia Arbel Soprano
Magali Goimard Pianiste
Michèle Larivière Conférencière   .

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   concerts@arcanes-belfort.fr

