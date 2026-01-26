VOCALISES d’Art et d’Aimer  Place d’Armes Belfort

VOCALISES d’Art et d’Aimer

Place d'Armes Hôtel de Ville Belfort

2026-05-03 11:00:00

Concert conférence en hommage à Maria Callas

Œuvres de Bellini, Puccini, Verdi.

Cécilia Arbel Soprano

Magali Goimard Pianiste

Michèle Larivière Conférencière .

concerts@arcanes-belfort.fr

