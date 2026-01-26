VOCALISES d’Art et d’Aimer Place d’Armes Belfort
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Concert conférence en hommage à Maria Callas
Œuvres de Bellini, Puccini, Verdi.
Cécilia Arbel Soprano
Magali Goimard Pianiste
Michèle Larivière Conférencière .
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
