VOCALISES Le salon de Joséphine Place d’Armes Belfort
VOCALISES Le salon de Joséphine Place d’Armes Belfort dimanche 5 avril 2026.
VOCALISES Le salon de Joséphine
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Une fois par semaine, l’impératrice Joséphine donne des concerts au château de Malmaison. La salle d’honneur devient pour Vocalises ce salon où elle invite la mezzo-soprano Coline Dutilleul accompagnée par Aline Zylberach. Découvrez un univers diapré au son de romances mélancoliques et d’airs d’opéra tantôt légers ou dramatiques.
Coline Dutilleul Mezzo-soprano,
Aline Zylberach Piano-forte .
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VOCALISES Le salon de Joséphine Belfort a été mis à jour le 2026-01-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)