VOCALISES Le salon de Joséphine Place d’Armes Belfort

VOCALISES Le salon de Joséphine

2026-04-05 11:00:00

2026-04-05

Une fois par semaine, l’impératrice Joséphine donne des concerts au château de Malmaison. La salle d’honneur devient pour Vocalises ce salon où elle invite la mezzo-soprano Coline Dutilleul accompagnée par Aline Zylberach. Découvrez un univers diapré au son de romances mélancoliques et d’airs d’opéra tantôt légers ou dramatiques.

Coline Dutilleul Mezzo-soprano,

Aline Zylberach Piano-forte .

