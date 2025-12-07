VOCALISES L’opéra en fête Place d’Armes Belfort

VOCALISES L’opéra en fête Place d’Armes Belfort dimanche 7 décembre 2025.

Territoire de Belfort

VOCALISES L’opéra en fête Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de clôture de la saison 2025 des Vocalises-Belfort.

Ensemble Arcanes

Piano Céline Médard

Choeurs et Aria célèbres du grand répertoire de l’opéra.

Purcell, Gluck, Mozart, Verdi, Offenbach…. .

Place d’Armes Hôtel de Ville

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

English : VOCALISES L’opéra en fête

German : VOCALISES L’opéra en fête

Italiano :

Espanol :

L’événement VOCALISES L’opéra en fête Belfort a été mis à jour le 2025-01-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)