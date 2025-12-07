VOCALISES L’opéra en fête Place d’Armes Belfort
Territoire de Belfort
Début : 2025-12-07 11:00:00
Concert de clôture de la saison 2025 des Vocalises-Belfort.
Ensemble Arcanes
Piano Céline Médard
Choeurs et Aria célèbres du grand répertoire de l’opéra.
Purcell, Gluck, Mozart, Verdi, Offenbach…. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
