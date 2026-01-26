VOCALISES Par monts et par vaux Place d’Armes Belfort

VOCALISES Par monts et par vaux

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concert d’ouverture de la nouvelle saison 2026 des Vocalises-Belfort.

Un voyage en Europe avec deux compositeurs cosmopolites, Franz Listz et Louis Niedermeyer. Tous deux visitent la Hongrie, l’Italie, Paris, Rome, Bruxelles et les alpes suisses où ils auraient pu se rencontrer… Il est permis de rêver.

Lieder et mélodies

Tristan Blanchet Ténor

Arman Grigorian : Piano .

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VOCALISES Par monts et par vaux Belfort a été mis à jour le 2026-01-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)