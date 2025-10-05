VOCALISES Un concert sacré de Naples à Venise Place d’Armes Belfort
VOCALISES Un concert sacré de Naples à Venise Place d’Armes Belfort dimanche 5 octobre 2025.
Début : 2025-10-05 11:00:00
2025-10-05
Le Banquet Musical
Ensemble baroque vocal et instrumental
La musique sacrée de Alessandro Scarlatti est injustement oubliée et reste peu connue. Cependant son œuvre est marquée par une profonde inspiration au service d’une écriture musicale savante et toujours expressive.
A Scarlatti Miserere, Magnificat, Dixit Dominus (extraits), Concerti
A Vivaldi Magnificat
Nombre de places limité à 120 personnes .
Place d’Armes Hôtel de Ville
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
