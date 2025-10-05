VOCALISES Un concert sacré de Naples à Venise Place d’Armes Belfort

VOCALISES Un concert sacré de Naples à Venise Place d'Armes Belfort dimanche 5 octobre 2025.

Place d'Armes Hôtel de Ville Belfort

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le Banquet Musical

Ensemble baroque vocal et instrumental

La musique sacrée de Alessandro Scarlatti est injustement oubliée et reste peu connue. Cependant son œuvre est marquée par une profonde inspiration au service d’une écriture musicale savante et toujours expressive.

A Scarlatti Miserere, Magnificat, Dixit Dominus (extraits), Concerti

A Vivaldi Magnificat

Nombre de places limité à 120 personnes .

Place d’Armes Hôtel de Ville

Belfort 90000 Territoire de Belfort concerts@arcanes-belfort.fr

