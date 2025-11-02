VOCALISES Un tour de chant Place d’Armes Belfort

VOCALISES Un tour de chant Place d'Armes Belfort dimanche 2 novembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-11-02 11:00:00

2025-11-02

Iannis Gaussin Chanteur, chansonnier, ténor

Edouard Batola Piano

Ce récital vous invite à un voyage qui parcourt le riche patrimoine de la chanson française.

Avec des mélodies classiques, des chansons populaires, de cabaret ou de revues, vous goûterez le charme, l’ humour de cet esprit français si singulier mêlant élégance, effervescence et gouaille canaille.

Chabrier, Hahn, Trenet, Kosma, Poulenc, Fernandel, Lopez.

Nombre de places limité à 120 personnes .

Place d’Armes Hôtel de Ville

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

