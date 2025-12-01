Vocalora Gospel Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Le Mans

Vocalora Gospel

Église Sainte-Jeanne d'Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’association « Culture et Loisirs de la Mission » organise des activités (marché aux livres et concerts) dans le magnifique cadre de l’Eglise St Jeanne d’Arc de Coëffort, de propriété de la ville du Mans.

Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 21 18 10 jean.lenoble2@9online.fr

English :

The association « Culture et Loisirs de la Mission » organizes activities (book markets and concerts) in the magnificent setting of the Eglise St Jeanne d’Arc de Coëffort, owned by the town of Le Mans.

German :

Der Verein « Culture et Loisirs de la Mission » organisiert Aktivitäten (Büchermarkt und Konzerte) in der wunderschönen Umgebung der Kirche St Jeanne d’Arc de Coëffort, die sich im Besitz der Stadt Le Mans befindet.

Italiano :

L’associazione « Culture et Loisirs de la Mission » organizza attività (mercato del libro e concerti) nella splendida cornice della chiesa di Santa Giovanna d’Arco a Coëffort, di proprietà della città di Le Mans.

Espanol :

La asociación « Culture et Loisirs de la Mission » organiza actividades (mercado del libro y conciertos) en el magnífico marco de la iglesia de Santa Juana de Arco de Coëffort, propiedad de la ciudad de Le Mans.

