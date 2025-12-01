VOCE 4 TERRA POLYPHONIES CHANTS DE NOËL À TRAVERS LE MONDE Place de L Hôtel de ville Cazères
VOCE 4 TERRA POLYPHONIES CHANTS DE NOËL À TRAVERS LE MONDE Place de L Hôtel de ville Cazères vendredi 19 décembre 2025.
Place de L Hôtel de ville EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères Haute-Garonne
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Polyphonies Chants de Noël à travers le Monde par Voce 4 Terra
Place de L Hôtel de ville EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00 communication@mairie-cazeres.fr
English :
Polyphonic Christmas carols from around the world by Voce 4 Terra
German :
Polyphonie Weihnachtslieder aus aller Welt von Voce 4 Terra
Italiano :
Canti natalizi polifonici da tutto il mondo a cura di Voce 4 Terra
Espanol :
Villancicos polifónicos de todo el mundo por Voce 4 Terra
L’événement VOCE 4 TERRA POLYPHONIES CHANTS DE NOËL À TRAVERS LE MONDE Cazères a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE