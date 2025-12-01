VOCE 4 TERRA POLYPHONIES CHANTS DE NOËL À TRAVERS LE MONDE Place de L Hôtel de ville Cazères

VOCE 4 TERRA POLYPHONIES CHANTS DE NOËL À TRAVERS LE MONDE

Place de L Hôtel de ville EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 20:30:00

Polyphonies Chants de Noël à travers le Monde par Voce 4 Terra

Place de L Hôtel de ville EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Polyphonic Christmas carols from around the world by Voce 4 Terra

German :

Polyphonie Weihnachtslieder aus aller Welt von Voce 4 Terra

Italiano :

Canti natalizi polifonici da tutto il mondo a cura di Voce 4 Terra

Espanol :

Villancicos polifónicos de todo el mundo por Voce 4 Terra

