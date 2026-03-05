Voce 4 Terra Tours

Voce 4 Terra

13 Rue des Ursulines Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Ce projet est porté notamment par Jean Paul Plat un ancien Petit Chanteur de Touraine, aujourd’hui membre du groupe vocal Voce 4 Terra et originaire de Loches, qui souhaite accompagner l’association dans une action symbolique et ouverte au public, à l’occasion de la tournée de son ensemble dans l’Ouest.

Le concert réunit

Voce 4 Terra, groupe vocal d’hommes,

G Singers, groupe gospel (femmes et hommes),

avec un chant commun partagé avec d’anciens Petits Chanteurs de Touraine.

L’événement est organisé conjointement par Voix Libérées de Touraine et le diocèse de Tours, dans un esprit sobre et respectueux, sans caractère liturgique. .

13 Rue des Ursulines Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 63 69 45

English :

The project is spearheaded by Jean Paul Plat, a former Petit Chanteur de Touraine, now a member of the vocal group Voce 4 Terra and originally from Loches, who wants to support the association in a symbolic action open to the public.

