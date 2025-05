Voce di u sessant’ottu – Guebwiller, 1 juin 2025 17:00, Guebwiller.

Haut-Rhin

Voce di u sessant’ottu Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Chants et polyphonies Corses, au profit de la lutte contre l’illetrisme

Chants et polyphonies corse, concert au profit de la lutte contre l’illettrisme

entrée libre plateau .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

English :

Corsican songs and polyphonies, in aid of the fight against illiteracy

German :

Korsische Lieder und Polyphonien, zugunsten des Kampfes gegen Analphabetismus

Italiano :

Canzoni e polifonie corse, a favore della lotta contro l’analfabetismo

Espanol :

Canciones y polifonías corsas, a favor de la lucha contra el analfabetismo

L’événement Voce di u sessant’ottu Guebwiller a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller