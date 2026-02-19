VODK47 Birthday party + Vulher + Filade + DJ Riddle Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

VODK47 Birthday party + Vulher + Filade + DJ Riddle

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-13 20:30:00

Concert Deathcore, Grunge, Hardcore, Hip Hop, Oi!

VODK47

[Hardcore Grunge | Marseille]



Vodk47 est groupe de Grunge Hardcore Marseillais fondé par la rappeuse Franco-Russe Lansky Namek avec Fouf à la guitare (Unfit), Donovan à la batterie (Pastis Agressif, Filade, ex Odd Beast et Rats Don’t Sink) et Mathieu, bassiste et photographe aux multiples facettes. Leur premier projet “Demon Factory” (Fusion Rap, Thrash Metal et Hardcore) est sorti en octobre 2024 et le groupe en prépare un second à venir prochainement !







FILADE

[Hardcore Oi! | Marseille]



FILADE nouveau groupe de la scène marseillaise, avec une moyenne d’âge de 48 ans le groupe s’est autoproclamé Marseille Vétérans , le quatuor puise ses influences dans les scènes hardcore, punk et oi!.



Basé sur des années d’expériences studio ou live dans différents groupes Rats Don’t Sink, Odd Beast, S.B.F.C, Bloodyheads Men, Vodk47 ou Unfit. Après seulement quelques mois de répétitions FILADE a déjà quelques concerts à son actif avec Vodk47, P38 et Booze & Glory, d’autres en prévision également. Si tu es fan de poésie et de romantisme, FILADE n’est pas pour toi en revanche si tu apprécies au sens large du bon rock n’roll engatsé (comme on dit chez nous) ça le fera.







VULHER

[Deathcore Moderne | Marseille]



En provenance directe de Marseille, VULHER s’impose comme un des fers de lance du deathcore moderne local. Un univers sombre, une énergie scénique foudroyante et une signature sonore unique entre violence, ambiances sombres et break-down.



Influencés par la scène actuelle (Whitechapel, Signs of the Swarm, Spite…), mais avec une patte bien à eux, VULHER vous plonge dans un chaos sonore où la brutalité rime avec précision. Leur premier single “Feeling of Pain” (2025) marque une étape majeure et annonce un EP du même nom, déjà attendu comme une frappe lourde de la scène deathcore marseillaise.







DJ RIDDLE (Dj Set)

[Hip-hop | Marseille]



Dj Riddle est issu de l’Akademix School de Dj Djel (Fonky Family). Il fait partie des meilleurs techniciens du scratch de Marseille, et il est le Dj attitré du groupe Le 3ème Oeil et Al Iman Staff. Gros ambianceur de soirées black music & hip-hop, il enflamme régulièrement les soirées incontournables de Marseille.



Sur l’album Marseille & Friends il a collaboré avec Dj DAZ (IAM), Dj Scribe (Muhouse) et Dj Fly (4 fois champion du monde DMC) pour le morceau “Scratch it”. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

Live: Deathcore, Grunge, Hardcore, Hip Hop, Oi!

