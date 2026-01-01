VŒUX 2026 SALLE DES FÊTES MICHEL BON Cazères
VŒUX 2026 SALLE DES FÊTES MICHEL BON Cazères vendredi 16 janvier 2026.
VŒUX 2026
SALLE DES FÊTES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Bonne Année
RAYMOND DEFIS, MAIRE DE CAZÈRES ET SON CONSEIL MUNICIPAL VOUS CONVIENT À LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VOEUX
VENDREDI 16 JANVIER 2026 À 18 H 30
Salle des fêtes Michel Bon
rue des Capucins 31220 CAZERES S/GARONNE
Un apéritif sera offert par la Municipalité .
SALLE DES FÊTES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00
English :
Happy New Year
