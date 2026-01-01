VŒUX 2026 SALLE DES FÊTES MICHEL BON Cazères

VŒUX 2026

SALLE DES FÊTES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Début : 2026-01-16 18:30:00

2026-01-16

Bonne Année

RAYMOND DEFIS, MAIRE DE CAZÈRES ET SON CONSEIL MUNICIPAL VOUS CONVIENT À LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VOEUX

VENDREDI 16 JANVIER 2026 À 18 H 30

Salle des fêtes Michel Bon

rue des Capucins 31220 CAZERES S/GARONNE

Un apéritif sera offert par la Municipalité .

SALLE DES FÊTES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00

English :

Happy New Year

