VŒUX 2026 ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane
VŒUX 2026 ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane samedi 10 janvier 2026.
VŒUX 2026
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 19:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Bonne Année
Bona Annada
Loïc GOJARD, Maire de Martres-Tolosane & l’ensemble de l’équipe municipale
Vous convient à la cérémonie de présentation des vœux
Samedi 10 janvier 2026 à 19h à l’espace culturel angonia
Un vin d’honneur clôturera ce moment de convivialité. .
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Happy New Year
Bona Annada
L’événement VŒUX 2026 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE