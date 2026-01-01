VŒUX 2026 ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

VŒUX 2026

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Bonne Année

Bona Annada

Loïc GOJARD, Maire de Martres-Tolosane & l’ensemble de l’équipe municipale

Vous convient à la cérémonie de présentation des vœux

Samedi 10 janvier 2026 à 19h à l’espace culturel angonia

Un vin d’honneur clôturera ce moment de convivialité. .

Happy New Year

