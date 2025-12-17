Voeux à la population

Arcins Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Voeux à la population

Le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 16 Heures à la salle polyvalente d’Arcins .

Arcins 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 93 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voeux à la population

L’événement Voeux à la population Arcins a été mis à jour le 2025-12-15 par Margaux Médoc Tourisme