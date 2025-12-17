VOEUX A LA POPULATION Langogne
Langogne Lozère
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Un des rendez-vous de janvier, la cérémonie des voeux à la population, ouvert à toutes et tous, par la Mairie de Langogne à la salle polyvalente, dès 18h.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33
One of January’s highlights, the Greetings to the Town ceremony, open to all, hosted by the Mairie de Langogne at the Salle Polyvalente, starting at 6pm.
