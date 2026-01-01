Vœux à la population Vichy place Aletti Vichy
Vœux à la population Vichy place Aletti Vichy mercredi 14 janvier 2026.
Vœux à la population Vichy
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 19:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Rendez-vous mercredi 14 janvier 2026 à 19h à l’Opéra de Vichy pour la traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 18h15
.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Wednesday January 14, 2026 at 7pm at the Opéra de Vichy for the traditional ceremony to welcome local residents. Admission free, subject to availability.
Doors open at 6:15pm
L’événement Vœux à la population Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-01-02 par Vichy Destinations