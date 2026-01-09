Vœux au quartier Stade de Courtemanche Rennes Vendredi 16 janvier, 18h30 Ille-et-Vilaine

Jeanne d’Arc, Longs Champs, Beaulieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T20:30:00.000+01:00

Stade de Courtemanche rue Zacharie Roussin rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



