Vœux de Cécile Papillion Pôle associatif La Marbaudais Rennes Mercredi 28 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

Quartier Maurepas, les Gayeulles, Saint Laurent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T20:00:00.000+01:00

Pôle associatif La Marbaudais 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



