Vœux de la Municipalité

Vézins-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

10h30 Espace Vézinois. Vœux de la Municipalité, ouvert à tous.

.

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 87 09

English :

10:30 am Espace Vézinois. Greetings from the Municipality, open to all.

L’événement Vœux de la Municipalité Vézins-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)