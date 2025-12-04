Vœux de la Municipalité Vézins-de-Lévézou

Vœux de la Municipalité Vézins-de-Lévézou dimanche 11 janvier 2026.

Vézins-de-Lévézou Aveyron

10h30 Espace Vézinois. Vœux de la Municipalité, ouvert à tous.
Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 87 09 

English :

10:30 am Espace Vézinois. Greetings from the Municipality, open to all.

