Vœux de la Municipalité Vézins-de-Lévézou

Vézins-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – –
Date : Dimanche 2026-01-11
Début : Dimanche 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
10h30 Espace Vézinois. Vœux de la Municipalité, ouvert à tous.
Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 87 09
English :
10:30 am Espace Vézinois. Greetings from the Municipality, open to all.
