Voeux du Maire aux Dinardais COSEC Dinard

Voeux du Maire aux Dinardais

COSEC 29, Rue Gouyon Matignon Dinard





Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00



2026-01-24

Les traditionnels vœux du Maire aux Dinardais se dérouleront le samedi 24 janvier au COSEC. .

COSEC 29, Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

