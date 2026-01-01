Voeux du Maire aux Dinardais COSEC Dinard
Voeux du Maire aux Dinardais COSEC Dinard samedi 24 janvier 2026.
Voeux du Maire aux Dinardais
COSEC 29, Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Les traditionnels vœux du Maire aux Dinardais se dérouleront le samedi 24 janvier au COSEC. .
COSEC 29, Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voeux du Maire aux Dinardais Dinard a été mis à jour le 2026-01-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme