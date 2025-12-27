Voeux du Maire de Châteauneuf-du-Faou à la population et aux associations Châteauneuf-du-Faou
Voeux du Maire de Châteauneuf-du-Faou à la population et aux associations
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
Venez assister aux Voeux du Maire à la population et aux associations à la salle Ar Sterenn le 23 janvier à 19h .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 75 41
