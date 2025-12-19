Voeux du Maire Vermenton
Voeux du Maire Vermenton vendredi 16 janvier 2026.
Voeux du Maire
Salle des Fêtes Vermenton Yonne
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire est prévue le Vendredi 16 Janvier à 19h, à la Salle des Fêtes et se terminera par un verre de l’amitié. .
Salle des Fêtes Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 50 01
English : Voeux du Maire
