Vœux du Quartier 3 Association Bourg L’Evêque Rennes Samedi 10 janvier, 11h00 Ille-et-Vilaine

Voeux 2026

En cette nouvelle année 2026, La ville de Rennes vous transmet ses meilleurs vœux, de joies, de découvertes et d’engagements et invite les habitants du quartier 3 à partager un moment d’échange festif **le samedi 10 janvier à 11h à la salle polyvalente de l’association de Bourg l’Évêque au 16 rue Papu.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T13:00:00.000+01:00

d.normand@ville-rennes.fr

Association Bourg L’Evêque 16 Rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



