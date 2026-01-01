Voeux et Galette de la MPT Le Préau Istres
Voeux et Galette de la MPT Le Préau Istres vendredi 30 janvier 2026.
Voeux et Galette de la MPT
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Partagez un moment convivial avec les vœux et la galette de la MPT, l’occasion de commencer l’année autour d’un instant gourmand.
Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com
Share a convivial moment with the MPT?s greetings and galette, the opportunity to start the year with a gourmet moment.
L’événement Voeux et Galette de la MPT Istres a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Istres