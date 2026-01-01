Voeux et Galette de la MPT Le Préau Istres

Voeux et Galette de la MPT

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Partagez un moment convivial avec les vœux et la galette de la MPT, l’occasion de commencer l’année autour d’un instant gourmand.

.

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share a convivial moment with the MPT?s greetings and galette, the opportunity to start the year with a gourmet moment.

L’événement Voeux et Galette de la MPT Istres a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Istres