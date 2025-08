Vogue annuelle Centre du village, Place de la Mairie Châtillon-Saint-Jean

Vogue annuelle Centre du village, Place de la Mairie Châtillon-Saint-Jean samedi 30 août 2025.

Vogue annuelle

Centre du village, Place de la Mairie 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30

L’association « Les enfants de la Joyeuse » (Harmonie et école de musique) en partenariat avec la mairie de Chatillon St Jean vous invite à la traditionnelle vogue annuelle du village !

Centre du village, Place de la Mairie 120 Rue d’Octaveon Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 03 67 88 brocante.chatillon@gmail.com

English :

The association « Les enfants de la Joyeuse » (Harmonie and music school) in partnership with Chatillon St Jean town council invites you to the traditional annual village vogue!

German :

Der Verein « Les enfants de la Joyeuse » (Harmonie und Musikschule) lädt Sie in Partnerschaft mit dem Rathaus von Chatillon St Jean zur traditionellen jährlichen Vogue des Dorfes ein!

Italiano :

L’associazione « Les enfants de la Joyeuse » (scuola di armonia e musica), in collaborazione con il Comune di Chatillon St Jean, vi invita alla tradizionale festa annuale del villaggio!

Espanol :

La asociación « Les enfants de la Joyeuse » (Armonía y escuela de música), en colaboración con el ayuntamiento de Chatillon St Jean, le invita a la tradicional boga anual del pueblo

L’événement Vogue annuelle Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-08-04 par Valence Romans Tourisme