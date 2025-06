Vogue annuelle Freycenet-la-Tour 4 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Freycenet-la-Tour

Vendredi 2025-07-04

2025-07-06

2025-07-04

Animations tout au long du week-end pour la fête annuelle du village. Restauration sur place tout le week-end.

Le bourg

Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Entertainment all weekend long for the annual village festival. Catering on site all weekend.

German :

Animationen das ganze Wochenende über für das jährliche Dorffest. Verpflegung vor Ort während des gesamten Wochenendes.

Italiano :

Intrattenimento durante tutto il fine settimana per la festa annuale del paese. Ristorazione in loco per tutto il fine settimana.

Espanol :

Entretenimiento durante todo el fin de semana para la fiesta anual del pueblo. Catering in situ durante todo el fin de semana.

