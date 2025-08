Vogue Beaulieu

Village Beaulieu Haute-Loire

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-10

2025-08-08

Venez profiter des nombreuses animations organisées par les associations.

Et tout le week-end, retrouvez la fête foraine dans le village, buvette et restauration rapide.

Village Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 53 60

English :

Come and enjoy the many events organized by the associations.

And all weekend long, there’s a funfair in the village, with refreshments and fast food.

German :

Kommen Sie und genießen Sie die zahlreichen Animationen, die von den Vereinen organisiert werden.

Und das ganze Wochenende über finden Sie den Jahrmarkt im Dorf, mit Getränken und Schnellimbissen.

Italiano :

Venite a godervi i numerosi eventi organizzati dalle associazioni.

Inoltre, per tutto il fine settimana, nel villaggio c’è un parco divertimenti, con rinfreschi e fast food.

Espanol :

Venga y disfrute de los numerosos actos organizados por las asociaciones.

Y durante todo el fin de semana, habrá un parque de atracciones en el pueblo, con refrescos y comida rápida.

