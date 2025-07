Vogue conscrits du grand serre Sous Les Halles Le Grand-Serre

Sous Les Halles Place des halles Le Grand-Serre Drôme

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-10 02:30:00

2025-08-08

Bal gratuit sous Les Halles vendredi 8et samedi 9 août, concours de pétanque en doublette et repas le samedi soir.

Sous Les Halles Place des halles Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 71 mairie@legrandserre.fr

English :

Free ball under Les Halles on Friday August 8 and Saturday August 9, petanque doubles competition and dinner on Saturday evening.

German :

Kostenloser Ball unter Les Halles am Freitag, den 8. und Samstag, den 9. August, Boule-Wettbewerb im Doppelpack und Essen am Samstagabend.

Italiano :

Palla libera sotto Les Halles venerdì 8 e sabato 9 agosto, gara di doppio di petanque e pasto sabato sera.

Espanol :

Pelota libre bajo Les Halles el viernes 8 y el sábado 9 de agosto, competición de dobles de petanca y comida el sábado por la noche.

