Vogue de Beaux Beaux

samedi 23 août 2025.

Vogue de Beaux

Salle polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-23

La Vogue de Beaux revient du 23 au 25 août ! Trois jours de fête avec randos, pétanque, défilé de chars, bals, feu d’artifice et attractions pour tous. Ambiance conviviale garantie ! Infos 06.07.06.92.29. Venez nombreux célébrer la tradition !

Salle polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 06 92 29 comiteanimationdebeaux@gmail.com

English :

The Vogue de Beaux returns from August 23 to 25! Three days of festivities with randos, pétanque, float parades, balls, fireworks and attractions for all. Friendly atmosphere guaranteed! Info: 06.07.06.92.29. Come and celebrate the tradition!

German :

Die Vogue de Beaux kehrt vom 23. bis 25. August zurück! Drei Tage lang wird gefeiert mit Wanderungen, Boulespielen, Wagenparaden, Bällen, Feuerwerk und Attraktionen für alle. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Infos: 06.07.06.92.29. Kommen Sie zahlreich und feiern Sie die Tradition!

Italiano :

La Vogue de Beaux torna dal 23 al 25 agosto! Tre giorni di festeggiamenti che comprendono escursioni, bocce, sfilate di carri, danze, fuochi d’artificio e attrazioni per tutti. Un’atmosfera amichevole garantita! Info: 06.07.06.92.29. Venite a festeggiare la tradizione!

Espanol :

La Vogue de Beaux vuelve del 23 al 25 de agosto Tres días de fiesta que incluyen senderismo, petanca, desfiles de carrozas, bailes, fuegos artificiales y atracciones para todos. ¡Un ambiente agradable garantizado! Información: 06.07.06.92.29. ¡Venga y celebre la tradición!

L’événement Vogue de Beaux Beaux a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire