Vogue de Malrevers Malrevers

Vogue de Malrevers Malrevers samedi 2 août 2025.

Vogue de Malrevers

Terrain de pétanque Malrevers Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-02

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-02

Venez faire la fête à Malrevers du 2 au 4 août !

Un week-end riche en animations vous attend !

.

Terrain de pétanque Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 45 12 81

English :

Come and celebrate in Malrevers from August 2 to 4!

A weekend full of entertainment awaits you!

German :

Feiern Sie vom 2. bis 4. August in Malrevers!

Ein Wochenende voller Animationen erwartet Sie!

Italiano :

Venite a festeggiare a Malrevers dal 2 al 4 agosto!

Vi aspetta un fine settimana ricco di divertimenti!

Espanol :

Venga a celebrarlo a Malrevers del 2 al 4 de agosto

Le espera un fin de semana lleno de diversión

L’événement Vogue de Malrevers Malrevers a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay